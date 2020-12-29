Роспотребнадзор сообщил, что вентиляция в самолетах снижает риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Направление вентиляции в самолетах, когда воздух идет сверху вниз, а не по кругу, позволяет снизить риски заражения коронавирусом в полете. Об этом говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных во вторник в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

"В полете воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции в самолетах способствует снижению риска заражения, воздух курсирует не по кругу, проходя по всем рядам самолета, а идет исключительно сверху вниз", - говорится в сообщении.

Поэтому если человек в течение салона сидит в кресле, а не перемещается активно по салону, риск заражения вирусом есть только от ближайших соседей или бортпроводников. При этом пассажирам следует придерживаться социальной дистанции, носить маски, пользоваться антисептиками как в самолете, так и в аэропорту. "Чем больше расстояние до других людей, тем ниже риск подхватить инфекцию. Поэтому регистрироваться на рейс лучше онлайн и постараться забронировать себе места в первых рядах. Желательно сесть около иллюминатора и в течение всего полета не покидать своего места", - говорится в сообщении.

В салоне воздушного судна рекомендовано обрабатывать антисептиком или спиртовыми салфетками руки, подлокотники кресла и выдвигающийся столик. В течение всего полета важно не снимать маску, менять ее каждые 2-3 часа и стараться избегать близкого контакта с соседями.

"Потенциально самая "грязная" - зона досмотра [в аэропорту], где из-за скопления людей порой трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки для личных вещей. Но если вы не будете толпиться в очереди и не станете снимать маску, а после прохождения досмотра обработаете руки антисептиком, то этим вы существенно снизите риск заразиться", - говорится в рекомендациях. Пассажирам советуют без необходимости не ходить по зданию аэропорта, магазинам и кафе, носить маску и расплачиваться не наличными, а картой.