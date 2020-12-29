Летевший из Петербурга в Белгород самолет сел в Воронеже из-за сильного тумана

ТАСС, 29 декабря. Самолет авиакомпании "Победа", вылетевший из Санкт-Петербурга, не смог приземлиться в аэропорту Белгорода из-за сильного тумана и улетел на дозаправку в Воронеж. Об этом ТАСС во вторник сообщили в справочной аэропорта Воронежа.

"Самолет сел в Воронеже в 19:43 <…> Самолет прилетел на дозаправку, далее будет приниматься решение о возвращении в Белгород", - сообщили в справочной аэропорта.

Как пояснили ТАСС, пока пассажиры находятся в салоне самолета, в ближайшее время будет принято решение о возможном возвращении в Белгород.

В аэропорту Белгорода, где прибытие самолета ожидалось в 17:20 мск, отметили, что ранее из-за сильного тумана не смог приземлиться самолет компании "Аэрофлот" из Москвы.

Согласно прогнозу синоптиков на 29 декабря, в Белгородской области ожидалась облачная погода с туманом.