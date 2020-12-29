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Власти столицы Колумбии вводят сухой закон на Новый год

Мэр Боготы Клаудия Лопес также сообщила, что власти не планируют вводить комендантский час

БОГОТА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти столицы Колумбии приняли решение ввести абсолютный запрет на продажу алкогольных напитков, который будет действовать 31 декабря и 1 января, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом во вторник сообщила мэр Боготы Клаудия Лопес.

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"Сухой закон будет действовать 31 декабря и 1 января. В течение этих двух дней запрещается продавать и потреблять алкоголь в общественных местах, а также заказывать доставку напитков на дом", - заявила Лопес, выступление которой транслировалось в Twitter мэрии.

Градоначальница также добавила, что власти не планируют вводить комендантский час.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 1 603 807, количество летальных исходов - 42 374. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта.

17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали.

С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.

Теги
КолумбияПандемия COVID-19Новый год и Рождество - 2021
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