Голикова поручила разработать систему контроля качества долговременного ухода

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила органам исполнительной власти разработать систему контроля качества долговременного ухода за пациентами. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина.

"Поручения вице-премьера, в частности, касаются разработки механизмов определения индивидуальной потребности гражданина в постороннем уходе, а также осуществления взаимодействия между организациями социального обслуживания и медицинскими учреждениями в процессе оказания помощи нуждающимся. Кроме того, по поручению Татьяны Голиковой будет разработан механизм контроля качества услуг, предоставляемых гражданам в рамках реализации пилотного проекта системы долговременного ухода", - говорится в сообщении.

Минздраву РФ поручено при участии других ведомств и экспертного сообщества сформировать рабочую группу для разработки плана мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у людей старшего возраста. Документ должен быть представлен в Совет по вопросам попечительства в социальной сфере не позднее 1 апреля 2021 года.

Кроме того, Минздрав разработает образовательные модули для врачей по вопросам профилактики, раннего выявления и ведения пациентов с деменцией. Внедрение подобных программ возможно уже в следующем году. В образовательные программы среднего специального, высшего профессионального и постдипломного медицинского образования также планируется включить модули по гериатрии и основам геронтологии.