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Пандемия COVID-19
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ФМБА планирует до Нового года начать клинические испытания препарата против коронавируса

Для получения разрешения на исследования уже подготовлено досье
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против коронавирусной инфекции до начала Нового года. Об этом сообщила в среду руководитель агентства Вероника Скворцова.

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"Первый препарат - этиотропный, влияющий непосредственно на вирус, фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, в связи с тем что он не действует на организм и на иммунитет человека, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%. В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года", - сказала она на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Скворцова отметила, что если клинические исследования подтвердят эффективность препарата, это будет "первый безопасный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире".

ФМБА также занимается разработкой и другого лекарства, профилактирующего возникновение и подавляющего развитие цитокинового шторма (поздней стадии инфекционного процесса - прим. ТАСС) при тяжелом течении коронавирусной инфекции. "Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время идет последняя стадия его регистрации", - добавила она.

ФМБА также планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса и приступить к клиническим. 

"В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антитело образований преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру, и для нас сейчас самый ответственный период. Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические", - заявила Скворцова.

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