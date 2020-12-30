Общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом в России составляет 1,1 млн

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса остается тяжелой, и общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом, подозрением на него и с внебольничными пневмониями составляет 1,1 млн. Об этом в среду заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня ситуация в целом по стране остается достаточно тяжелой. В последнюю неделю мы фиксируем снижение количества активно болеющих на 4%, но, тем не менее, общее количество наблюдаемых пациентов и с коронавирусом, и с внебольничными пневмониями, и в стадии диагностики пациенты - их чуть более 1,1 млн человек", - сказал он.

Мурашко добавил, что 80% из наблюдаемых пациентов лечатся амбулаторно. "Успокаиваться рано, действия наши должны быть продолжены", - сказал министр здравоохранения.