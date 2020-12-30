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Пандемия COVID-19
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Великобритания первой зарегистрировала вакцину AstraZeneca

Препарат был разработан совместно с Оксфордским университетом
© David Himbert/Hans Lucas Pictures/Reuters

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании одобрили использование вакцины, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении британского Минздрава.

"Правительство сегодня приняло рекомендацию Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета", - отмечается в сообщении.

Таким образом Великобритания стала первой страной, которая зарегистрировала эту вакцину.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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