Великобритания первой зарегистрировала вакцину AstraZeneca

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании одобрили использование вакцины, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении британского Минздрава.

"Правительство сегодня приняло рекомендацию Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета", - отмечается в сообщении.

Таким образом Великобритания стала первой страной, которая зарегистрировала эту вакцину.