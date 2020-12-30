Премьера сериала "Медиатор" состоится в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Съемки сериала "Медиатор" с Андреем Бурковским в главной роли завершились в Москве, премьера запланирована на 2021 год. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе видеосервиса Start.

"Артем Аксененко завершил съемки сериала "Медиатор", он будет эксклюзивно доступен на платформе в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

В проекте также задействованы Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова и другие. Режиссер - Артем Аксененко ("В клетке", "Лапси").

Бурковский, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что ему досталась блестящая роль. "Это психологическая драма, в ней нужно действовать монологами. Мой герой - обычный парень, работал в баре, ему необходимо было общение, это привело его в переговорщики. У него такой талант к коммуникации, которому трудно научить, он работает по наитию. Иногда моему персонажу приходится говорить другим героям слова, за которые его ненавидят. Думаю, иногда зрители будут удивляться: "Зачем он это делает"? Но они увидят - он был прав", - рассказал он. При этом самое сложное для героя, считает актер, именно общаться с обычными людьми, уверенными в своей правоте.