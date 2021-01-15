Шуфутинский отреагировал на заявление МИД Литвы о возможном запрете въезда в страну

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский певец, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский считает обидным заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсберги о возможности запрета въезда в страну ему и Филлипу Киркорову.

Ранее глава МИД Литвы заявил журналистам, что выступления Шуфутинского и Киркорова являются инструментом "мягкой российской политической пропаганды", поэтому рассматривается запрет на посещение страны.

"Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в интернете, - сказал Шуфутинский в эфире телеканала "Россия-24". - Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву".

"Во всем остальном я ничего не потеряю, кроме того самого потрясающего ощущения, что я не смогу выступить перед теми людьми, которые меня ждут", - добавил шансонье.

Имена Киркорова и Шуфутинского упоминаются прежде всего в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые не состоятся из-за эпидемии коронавируса, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Такие выплаты назначаются и организаторам других отозванных культурных мероприятий, однако случай исполнителей из РФ вызвал скандал в литовских СМИ.