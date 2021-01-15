В развитие первичного звена здравоохранения Калининградской области вложат 650 млн рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 650 млн рублей будет направлено на развитие первичного звена системы здравоохранения Калининградской области в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу на полях Гайдаровского форума губернатор области Антон Алиханов.

"Больше 650 млн рублей направляется в Калининградской области на эти цели. Это и вопросы кадрового обеспечения, ФАПы, первичное звено серьезно у нас обновится. Впервые за 30 лет мы строим новую поликлинику в городе Калининграде. У нас в этом году, мы надеемся, будет завершен новый корпус детской областной больницы, ремонтируем амбулатории, оборудование", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что с учетом массовой вакцинации, которой к июню - июлю текущего года планируется охватить до 65% взрослого населения области, в регионе рассчитывают на формирование коллективного иммунитета и снижение рисков распространения коронавируса. Областные власти разработали план развития здравоохранения за рамками пандемии, и уже сейчас рассматривают его с точки зрения наращивания качества и доступности медицинских услуг. "По сути сейчас уже, если говорить о плане, мы живем в постковидную эпоху. Потому что многое из того, что мы запланировали в плане развития той же медицинской системы, уже не связано с борьбой с коронавирусом. То есть мы понимаем, у нас трек намечен, он достаточно скоро закончится, и мы думаем уже о следующих шагах в развитии медицинской системы. Это, конечно, опять же часть нацпроекта по первичной помощи, мы очень рады тому, что все-таки этот проект не был отложен в долгий ящик, начинает реализовываться в этом году", - сказал Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что в конце 2020 года был принят ряд решений, в том числе с учетом рекомендаций специалистов, побывавших в регионе осенью во время визита в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. "Благодаря подробным разборам ситуации мы приняли ряд решений, в том числе о закупке нескольких дополнительных КТ [компьютерных томографов] и так далее, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, попытаться снизить количество тяжелых случаев, которые мы, к сожалению, отмечаем пока еще, потому что не все смогли из этих рекомендаций пока реализовать. Но в ближайшие недели будем завершать реализацию этих мероприятий", - сказал он.

Серьезного ухудшения эпидемической ситуации в регионе нет, в том числе после январских выходных, отметил губернатор. В стационарах на 12 января развернуто 2 098 коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, из них занято 1 549. "Мы считаем совместно. Это и койки для лечения исключительно от коронавируса, и выделенные койки для лечения пневмоний с неясной этиологией. Мы все равно лечим этих людей, исходим из того, что это потенциально коронавирус, который просто не выявлен. <...> Каждый день ситуация меняется, но чуть больше 500 коек всегда свободно, то есть это резерв 25-26%", - уточнил Алиханов.

Решается и вопрос с обеспечением бесплатными лекарствами пациентов. "С начала ноября 2020 года на закупку препаратов для бесплатной выдачи пациентам с коронавирусом и пневмониями из федерального бюджета двумя траншами области было выделено в общей сложности 59,1 млн рублей. Помимо этого, из регионального бюджета было добавлено сначала около 10 млн, затем еще около 30 млн - то есть 39,8 млн рублей. Препараты закупаются и поступают в регион. Также планируем дополнительно выделить из регионального бюджета на закупку препаратов еще 62,6 млн рублей", - сообщил губернатор.

По его словам, пока в области нет оснований для введения дополнительных ограничений из-за коронавируса, напротив, планируется отмена части, введенных перед январскими выходными, в частности, рассматривается возможность возобновления работы фудкортов с учетом рекомендаций Роспотренадзора. К весне, по словам Алиханова, возможно дальнейшее смягчение ограничительных мер. "То есть нам осталось по сути продержаться некоторое время, соблюсти ограничения, вести себя качественно в плане масочного режима для того, чтобы уже в апреле, мае говорить о следующих таких серьезных этапах снятия ограничений", - сказал он.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.