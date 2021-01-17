Колонии начнут передавать данные об освобождающихся заключенных с опасными болезнями

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Исправительные учреждения с 17 января будут обязаны передавать региональным властям сведения об освобождающихся осужденных с опасными для окружающих заболеваниями.

Соответствующие изменения федеральным законом внесены в ст. 180 Уголовно-процессуального кодекса России. Документ расширил перечень обязанностей администрации учреждений, исполняющих наказания, в части применения к освобождаемым осужденным мер медицинского характера. Теперь администрация колонии передает информацию об осужденном, который страдает опасным для окружающих заболеванием, региональным властям по избранному бывшим заключенным месту жительства.

Региональные медицинские структуры должны будут затем решить вопрос об оказании медицинской помощи бывшему заключенному.