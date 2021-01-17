Карелия примет передвижной музей "Поезд Победы" 19 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Поезд Победы", экспозиция которого посвящена Великой Отечественной войне, прибудет в Петрозаводск 19 января. Карелия первой в 2021 году примет поезд-музей, сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства образования Республики Карелия.

"Уникальный музей "Поезд Победы" 19 января прибудет в столицу Карелии. Экспозиция поезда будет доступна для посещения с 10:00 до 18:15 с 19 по 22 января на железнодорожном вокзале города Петрозаводска. "Поезд Победы" - масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне", - сказано в сообщении.

Отмечается, что передвижной музей состоит из восьми вагонов, каждый из которых - это отдельная инсталляция: зарисовки из довоенной жизни страны, сцены из военных окопов, блокада Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых в пути, и прочее. Сопровождать экспозицию в аудиогиде будет голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой.

В пресс-службе уточнили, что из-за сложной эпидемической обстановки группы для посещения передвижной экспозиции будут сформированы из расчета одновременного нахождения в восьми вагонах не более 40 посетителей. "Запуск малых групп по пять человек будет производиться из первого вагона с интервалом каждые пять минут. В самом поезде будут соблюдены все необходимые меры безопасности: на входе посетителям будут выдаваться одноразовые маски и перчатки, доступны санитайзеры для обработки рук и приборы для измерения температуры тела", - уточнили в ведомстве.

Сопровождать посетителей выставки, помогать в организации термометрии будут прошедшие специальное обучение волонтеры Карелии, для них власти республики организуют горячее питание, помещение для отдыха, а также ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Для посещения "Поезда Победы" достаточно зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф, выбрав доступное время, пояснили в правительстве.

Проект "Поезд Победы" реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы".