У ГЭС "Своге" в Болгарии образовалась мусорная свалка

СВОГЕ /Болгария/, 17 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Мусорный затор образовался в районе плотины гидроэлектростанции "Своге" в русле реки Искыр в Болгарии после наводнения, вызванного проливными дождями. Работники ГЭС и сотрудники коммунальных служб, работающие в воскресенье над расчисткой территории, считают, что на это потребуется еще как минимум несколько дней.

"Работы по устранению мусора из реки продлятся несколько дней, на вывозе отходов работает лишь один погрузчик и три самосвала, разместить большее количество техники на плотине возможности нет. Кроме традиционных тонн пластиковых отходов, в мусоре можно обнаружить холодильники, телевизоры, автомобильные колеса, стволы деревьев и другие вещи", - рассказали работники корреспонденту ТАСС.

Представители экологических организаций неоднократно предупреждали, что вдоль реки Искыр расположено множество нерегламентированных свалок бытовых отходов, которые в результате проливных дождей, прошедших в стране в начале недели, были смыты в реку. Экологическое бедствие стало одной из главных новостей последних дней в Болгарии, власти города Своге оказались не в состоянии ликвидировать свалку из-за отсутствия необходимых средств. Лишь после прямого вмешательства премьер-министра Бойко Борисова, который 15 января провел срочное заседание правительства и распорядился выделить на решение проблемы 220 тыс. левов (около €110 тыс.), начались работы по очистке реки.

По данным госагентства метрологического и технического надзора, в результате проливных дождей в Болгарии уровень критической отметки превышен на 55 водохранилищах. Чрезвычайное положение было объявлено в нескольких районах страны. Ликвидация последствий наводнения продолжается.