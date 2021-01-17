Врачи выписали 153 госпитализированных после отравления в Буйнакске

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Врачи выписали 153 из 199 человек, которых госпитализировали после массового отравления в Буйнакске, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана в воскресенье.

"Ситуация в Буйнакске начинает улучшаться, из 199 госпитализированных с начала вспышки отравления на сегодня выписались 153 человека, что составляет порядка 75%. В настоящее время в стационарах лечение получают 48 человек, в том числе 22 ребенка", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве республики отметили, что в городе ведется иммунизация населения. "Организовано 10 прививочных бригад. Планируется охватить вакцинацией против гепатита А 8 947 детей, 889 из них уже привиты", - рассказали в пресс-службе,

Оказание медицинской помощи заболевшим с момента вспышки острой кишечной инфекции в Буйнакске находится на постоянном контроле руководства Минздрава Дагестана. "По поручению врио министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой в помощь медикам Буйнакска направлены 11 машин неотложной помощи для проведения подворных обходов с целью выявления новых случаев заболевания", - заключили в Минздраве Дагестана.

Как сообщалось, жители города начали обращаться с жалобами на отравление с 9 января. В четверг в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что по результатам исследования водопроводной воды в Буйнакске была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии. В городе временно закрыты школы и детские сады, запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

Следственные органы по республике возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").