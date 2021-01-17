Во Франции почти 6 тыс. человек оштрафовали за несоблюдение комендантского часа

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Почти 6 тыс. штрафов выписаны во Франции в первый день действия расширенного комендантского часа, введенного в стране в связи с пандемией. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.

"В субботу за несоблюдение этой меры оштрафованы 5,9 тыс. человек", - указали в МВД. Здесь напомнили, что штраф за нарушение комендантского часа, как и других правил, принятых во Франции из-за эпидемии, составляет €135.

Во Франции в связи с высокими показателями заболеваемости 16 января на территории всей страны был введен расширенный комендантский час. Теперь он начинается в 18:00 (20:00 мск), а не в 20:00 (22:00 мск), как это было ранее, и заканчивается в 06:00 (08:00 мск). В МВД напомнили, что 16 декабря, когда в республике начал действовать комендантский час с 20:00, было выписано чуть более 800 штрафов.

Согласно последним данным Минздрава, с начала пандемии во Франции от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 70 тыс. человек. Общее число случаев заражения в стране превысило 2,8 млн.