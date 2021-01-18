За год в РФ предотвращают до 20 нападений на учебные заведения, которые готовят подростки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы за год предотвращают до 20 нападений на учебные заведения, которые готовят молодые люди. Об этом сообщила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко в интервью газете "Известия", опубликованном 18 января.

"За год предотвращается до 20 подобных случаев. Кто-то нашел пособие по изготовлению взрывчатки, изучал его, но не купил ни одного общедоступного компонента. А ведь намерение было. Учитываем и его, и того, кто уже подыскивал себе обрез", - ответила Леоненко на вопрос издания о количестве подростков, планирующих нападения на образовательные учреждения.

Кроме того, Леоненко подчеркнула, что механизмы определения и выявления таких молодых людей имеются, поэтому в большинстве случаев преступления удается предотвратить на стадии подготовки. "К сожалению, молодые люди не всегда задумываются, что отвечать за содеянное все равно придется", - добавила она.

Замглавы СК РФ также отметила, что с 2013 года в Следственном комитете существует подразделение, курирующее расследование преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также самими несовершеннолетними на территории всей страны.

В новость были внесены изменения (02:20 мск) — передается с исправлением формулировки в лиде.