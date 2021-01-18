Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге и Подмосковье достиг максимумов с ноября

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России и Москве в понедельник снизился, однако в Санкт-Петербурге и Подмосковье показатель достиг максимальных значений с ноября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, в России в целом коэффициент сократился с 1,06 до 1,01, а в Москве - с 1,11 до 0,9, минимума с 7 января. Однако, помимо столицы, лишь в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших он оказался ниже единицы - в Иркутской области, где он составил 0,99.

В Воронежской области коэффициент равен 1, в Красноярском крае и Ростовской области - 1,01, в Нижегородской - 1,04, в Свердловской - 1,05.

В Санкт-Петербурге он поднялся до 1,1, что для города стало максимумом с 30 ноября, в Архангельской области - до 1,11, в Московской - до 1,15 - самого высокого значения с 15 ноября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.