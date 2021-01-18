В Венгрии обсудят введение санкций против соцсетей за ограничение свободы слова

ВЕНА, 18 января. /ТАСС/. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга инициировала вопрос применения санкций в отношении социальных сетей в случае систематического нарушения свободы слова с их стороны. Об этом со ссылкой на заявление министра сообщило в понедельник агентство Reuters.

Как отмечается, министр юстиции собирается обсудить с руководством управления по конкуренции Венгрии возможные меры наказания за нечестную коммерческую деятельность социальных сетей. Причиной называются жалобы правительственных чиновников в Венгрии на то, что социальные сети, включая Facebook, ограничивают консервативные высказывания.

"Скрытая блокировка пользователя" означает, что социальные сети тайно и в политических целях ограничивают видимость и доступ к профилю пользователя без нашего ведома", - написала министр в Facebook.