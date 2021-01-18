Все горнолыжные трассы и вечернее катание откроются на курорте Красная Поляна с 22 января

СОЧИ, 18 января. /ТАСС/. Курорт Красная Поляна в Сочи 22 января открывает все горнолыжные трассы и вечернее катание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы курорта, распространенном в понедельник.

"22 января курорт Красная Поляна полностью открывает зону катания: 30 км горнолыжных трасс на отметках от высоты 2300 м над уровнем моря до Поляны 960 и два сноупарка в горной долине Цирк-2 и на Поляне 960. В полном формате запустится и вечернее катание. Спуски "под звездами" будут доступны от высоты 1460 м до Поляны 960 по "синим" и "зеленым" трассам общей протяженностью 5 км. Помимо живописно освещенных склонов, вечером будут работать учебная зона и сноупарк", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для лыжников и сноубордистов на курорте уже открыты прокат снаряжения, школа по обучению катанию, ски-сервис и камеры хранения.

"Всего на курорте расположено девять зон для фрирайда. Выезд на внетрассовое катание строго контролируется службами курорта: на них запрещено выезжать в дни повышенной лавинной опасности. Курорт Красная Поляна рекомендует проверять бипер на каждом подъеме в гору и внимательно следить за объявлениями лавинной службы. Весь зимний сезон опытные райдеры читают на курорте бесплатные лекции по безопасности внетрассового катания", - говорится в сообщении.

Курорт Красная Поляна - горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк. Для любителей горных лыж и сноуборда работают 30 км трасс, шесть зон для фрирайда, 13 современных подъемников, два сноупарка с различными фигурами.