У главного храма ВС России в Подмосковье начались крещенские купания

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ключарь Патриаршего собора протоиерей Александр Солдатенков совершил торжественное освящение купели на Соборной площади главного храма ВС РФ в Подмосковье, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, на территории главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации впервые состоялись торжественные мероприятия, посвященные Крещению - одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников.

"Ключарь Патриаршего собора протоиерей Александр Солдатенков в ночь на 19 января совершил торжественное освящение купели (иордани) на Соборной площади храма. Каждый желающий смог окунуться в освященную купель. Температура воды держалась на уровне от плюс 3 до плюс 5 градусов, а температура воздуха опустилась до минус 21 градуса", - сказали в министерстве.

В Минобороны рассказали, что возле купелей оборудованы палатки, в которых купающиеся грелись после погружения и пили чай. Для обеспечения безопасности было организовано дежурство медиков и спасателей, отметили в военном ведомстве.

В честь Крещения утром 19 января состоится праздничная литургия. После литургии совершится Великое освящение воды. Набрать освященную воду сможет каждый желающий. В Минобороны также рассказали, что 19 января в полдень на Соборной площади состоится праздничный концерт, посвященный Крещенским гуляньям, на котором выступят коллективы военного ведомства.

На прихрамовой территории также продолжается зимний фестиваль. Для посетителей организовано несколько зон отдыха - тюбинговый спуск длиной более 50 м, ледовый каток площадью свыше 3 тыс. кв. м, работает кухня. Гости фестиваля могут посетить мультимедийную галерею "Дорога памяти". По данным Минобороны, зимний фестиваль уже посетили около 360 тыс. человек.