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Пандемия COVID-19

В Марокко выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

У инфицированного не наблюдается каких-либо симптомов, сообщили в Минздраве страны

РАБАТ, 19 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Марокко сообщило в понедельник вечером о выявлении на территории страны первого случая "британского" штамма коронавируса.

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Как сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, штамм был обнаружен в порту северного города Танжер у марокканца, который прибыл из Ирландии на борту судна через французский порт Марсель. У инфицированного не наблюдается каких-либо симптомов. Он находится в Касабланке, помещен в изоляцию, отметили в Минздраве. Лечение заразившегося осуществляется в соответствии с действующим в Марокко санитарным протоколом.

По данным на вечер 18 января, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 460 тыс. Со 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 7 977 человек, выздоровели более 435 тыс. пациентов. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка-Сеттат, Рабат - Сале - Кенитра, Сус-Масса, Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма, Марракеш-Сафи.

7 января правительство Марокко в десятый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 февраля.

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ИрландияМароккоПандемия COVID-19
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