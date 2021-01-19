В Хабаровском крае расширят реабилитационный центр помощи тиграм

ХАБАРОВСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края расширят реабилитационный центр диких животных "Утес", в котором оказывается помощь тиграм. Об этом сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Министерство природных ресурсов края при поддержке негосударственных фондов планирует укрепление материальной базы центра реабилитации "Утес", включая строительство дополнительных вольеров, а также создание в Хабаровском крае совместно с управлением ветеринарии края центра судебных экспертиз, что позволит обеспечить надлежащее содержание и лечение изъятых из природы животных, своевременную подготовку экспертных заключений в рамках расследования уголовных дел, связанных с краснокнижными животными", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края Андрея Стрельникова.

Расположенный в 140 км от Хабаровска центр "Утес" - один из двух центров реабилитации диких животных на Дальнем Востоке, где оказывают помощь тиграм. В разные годы при поддержке WWF России здесь был построен карантинный блок, отремонтирован вольер, сделаны специальные боксы для передержки животных, приобретено необходимое обездвиживающее оборудование и установлена система видеослежения. Центр работает с 1991 года.

Там находится истощенная тигрица, которую нашли в 3 км от села Покровка Бикинского района. "Первый осмотр ветеринара показал, что тигрице порядка пяти лет. У нее сильно обморожены конечности - глубокие раны на подушечках передних и задних лап, обморожены края ушей и практически наполовину обморожен хвост. Зверь истощен и обезвожен, кишечник пустой, мочи нет, имеются сколы на нижних клыках. Огнестрельных ранений нет", - приводятся слова директора центра реабилитации, охотоведа Эдуарда Круглова.

Сейчас тигрица находится в боксе, где поддерживается комфортная для нее температура, она начала принимать воду и пищу (до 10 кг мяса в день). Только за последние 1,5 месяца в регионе зафиксировали четыре конфликтные ситуации с тиграми. Помимо истощенной тигрицы, это хищник в Ванинском районе, которого подозревают в смертельном нападении на охотника, и два тигра, погибших в ДПТ на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

"Статистика конфликтности тигров на Дальнем Востоке России пока остается стабильной, в пределах среднестатистических показателей, она у нас пока не вызывает серьезных поводов для беспокойства. Хотя, увы, значительное снижение численности кабана в некоторых районах в местах обитания тигра из-за свирепствующей в дикой природе АЧС должно обеспокоить", - приводятся слова главного координатора программ Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетного работника охраны природы РФ Павла Фоменко.