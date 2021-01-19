Масштабы космомониторинга лесов России увеличились с 2013 года в 10 раз

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Объемы космического мониторинга лесов России увеличились более чем в 10 раз с момента перехода на использование данных отечественных спутников в 2013 году. В текущем году планируется увеличить масштабы мониторинга более чем на 39 млн га по сравнению с 2020 годом, сообщили ТАСС в Рослесинфорге.

"За семь лет объем космомониторинга российских лесов увеличился более чем в 10 раз. Благодаря усовершенствованной технологии обработки снимки с отечественных спутников стали точнее и теперь позволяют выявить незаконную рубку даже размером в 10 соток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году съемка проводилась по районам общей площадью около 171,5 млн га в 32 субъектах, а в 2021 годы площадь планируется увеличить до 211 млн га. "При помощи дистанционного зондирования за год было выявлено 2 766 "черных" лесосек на площади более 8,6 тыс. га. Общий объем незаконно заготовленной древесины превысил 1 млн куб. м", - поясняет ведомство.

Ранее данные космической съемки приобретались на коммерческой основе. С 2013 года Рослесинфорг получает их с отечественных спутников.