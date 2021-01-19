В Хабаровском крае запустят автопоезд для диагностики здоровья жителей дальних поселений

ХАБАРОВСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края запустят медицинский автопоезд, за счет которого жители отдаленных территорий смогут обследовать здоровье и вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Будем запускать автопоезд, сейчас мы сформируем бригаду из наших мобильных комплексов, и эти мобильные комплексы <…> поедут по всему Хабаровскому краю. Они приедут практически во все отдаленные уголки", - сказал Никонов.

В автопоезд, по его словам, включат специалистов не только государственных, но и частных клиник. Жители отдаленных поселений смогут пройти комплексное обследование состояния здоровья, получить лечение, что отвечает задачам национального проекта "Здравоохранение", который в том числе предполагает увеличение охвата населения медосмотрами, снижение показателей смертности. Люди также смогут привиться от коронавируса.

В регионе в прошлом году работал теплоход здоровья, который курсировал по Амуру для обследования жителей отдаленных поселений, добраться до которых можно только по воде. В этих населенных пунктах нет стационарных лечебных учреждений. На борту судна работала бригада специалистов, в том числе узких направлений. Никонов сообщил, что работа теплохода планируется и в этом году.