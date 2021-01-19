Мурашко сообщил, что в 2020 году в России удалось добиться снижения продаж алкоголя на 3%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Продажи алкоголя в 2020 году в России удалось снизить на 3%, кроме того сократилась и торговля сигаретами. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы перешли в новый формат, отвечая на вопросы и вызовы национальной безопасности, мы приняли план по реализации стратегии, принятой в 2019 году. Это такие ключевые направления, [как] укрепление общественного здоровья, <...> [также] касаемо неинфекционных заболеваний по снижению приверженности и потребления табака. Достигли снижения продажи сигарет и папирос, снизились продажи алкоголя на 3%", - сказал он на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. По сообщениям Минздрава России, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тыс. россиян (порядка 20% от общего числа умерших - 1,9 млн человек).

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".