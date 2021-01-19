Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума с июня

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в Москве во вторник опустился с 0,9 до 0,75, последний раз он фиксировался на этой отметке 20 июня. В среднем по России этот показатель за сутки снизился с 1,01 до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Помимо Москвы, еще в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент удерживается ниже 1. Это Иркутская область (0,98) и Воронежская область (0,99). В Ростовской области и в Красноярском крае он равен 1, в остальных - превышает эту отметку.

В Нижегородской и Свердловской областях показатель составил 1,03, в Подмосковье - 1,08, в Архангельской области - 1,1, а в Санкт-Петербурге поднялся до 1,11, обновив максимум с конца ноября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.