Минздрав Украины заявил, что не планирует закупать российские ПЦР-тесты

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Украина на уровне государства не закупала и не планирует закупать российские ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов.

"Процентное соотношение использования ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет менее 0,6%. Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях. Государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует [тесты производства РФ]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что якобы более 90% всех ПЦР-тестов на Украине произведены в России.

Степанов заявил, что ранее Киев закупал тесты в разных странах, среди которых КНР, США, Южная Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция и Сингапур. Однако в настоящее время основным поставщиком ПЦР-тестов является украинский производитель - компания "Украинские генетические технологии".

Ранее Минздрав Украины сообщил во вторник, что за сутки на Украине было проведено 18 734 теста на коронавирус методом ПЦР, всего за время пандемии - 5 983 122. Тестированием охвачено более 14,2% населения страны. Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом в стране достигло 1 167 655, выздоровели 886 248 человек, 21 046 скончались.