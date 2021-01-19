Госдума закрепляет в Семейном кодексе приоритет конституции над международными договорами

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о закреплении в Семейном кодексе приоритета Конституции РФ, а также основ правопорядка и нравственности над международными договорами.

Согласно тексту, "не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности". "Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом", - уточняется в законопроекте.

По действующей редакции Семейного кодекса, "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора". Теперь же кодекс приводится в соответствие с новыми положениями основного закона. В статье 79 конституции РФ указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в РФ.

Разъясняя ранее положения о правопорядке и нравственности глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заметил, что за рубежом возникают разные понимания семьи и брака. В качестве примера он привел Римскую конвенцию о защите прав человека, истолкование определенных положений которой позволяет признавать вторые и третьи браки в то время, как российские основы нравственности не допускают многоженства. Поправка в Семейный кодекс позволит, в частности, гарантировать действующую в России полную анонимность донорства при применении репродуктивных технологий, создать дополнительный барьер для регистрации однополых браков в России.