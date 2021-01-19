Власти Кировской области разрешили работу кафе и фуд-кортов в торговых центрах

КИРОВ, 19 января. /ТАСС/. Власти Кировской области приняли решение разрешить работу фуд-кортов и других объектов общепита в торговых центрах региона в условиях пандемии коронавируса, сообщил во вторник председатель правительства региона Александр Чурин во время встречи руководства региона с предпринимателями.

"Мы подготовили проект нового постановления, которым предусматриваем возможность возобновления работы организаций общественного питания, деятельности фуд-кортов и других объектов общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, без проведения массовых развлекательных мероприятий и с соблюдением мер санитарной безопасности", - сказал Чурин.

Как пояснил глава региона Игорь Васильев, постановление будет опубликовано и начнет действовать 19 января.

По словам генерального директора АО "Вятка-ЦУМ" (ТЦ "ЦУМ") Вадима Тимина, предприниматели давно ждали открытия фуд-кортов, поэтому схемы размещения столов и рассадки людей уже готовы. Кроме того, по словам Тимина, граждане с пониманием относятся к необходимости ношения масок. "Люди стали более сознательными, 99% идут в масках, конфликтов стало намного меньше. Все магазины соблюдают правила, имеют рециркуляторы, проводится регулярная обработка, ведется регулярный замер температуры сотрудников", - сказал Тимин, отметив, что бизнес ждет также открытия развлекательных центров, которые уже 10 месяцев не работают.

Губернатор пояснил, что дальнейшее снятие ограничений в регионе станет возможным по мере увеличения процента вакцинированных от коронавируса и формирования коллективного иммунитета. Ранее в правительстве сообщили, что в регион уже поступило 4 300 доз вакцины. Прививку можно сделать как в будние дни, так и в выходные в 12 пунктах. До 1 марта в регион планируется поставка еще 55 тыс. доз вакцины, 18 тыс. из которых поступят в ближайшее время. Это позволит расширить географию и увеличить охват населения вакцинацией.

В Кировской области с начала пандемии выявлено более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом. В регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время. Пожилые граждане должны соблюдать самоизоляцию, а детям запрещено посещение торговых центров без родителей. При этом при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора продолжают работу музеи, музеи-заповедники, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, дворцы и дома культуры, парки, школьники учатся очно.