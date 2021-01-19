Улицы Петербурга полностью украсят к годовщине освобождения города от блокады до 25 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Улицы Санкт-Петербурга полностью украсят к празднованию 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады до 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"Улицы и площади Петербурга начинают оформлять к празднованию 77-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады", - говорится в сообщении. - Первые украшения появятся 20 января на Невском, Лиговском и Суворовском проспектах. Завершится оформление 25 января".

Отмечается, что всего по адресной программе на улицах города будут размещены 2 610 единиц оформления, в том числе стилизованные знамена и флаги Победы, баннеры и флаги расцвечивания.

Также Петербург украсят около 600 плакатов разного формата, в том числе электронных. Как пояснил ТАСС заместитель директора городского центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков, электронные плакаты будут транслироваться на цифровых экранах - диджитал-щитах размера 3 м на 6 м.

Плакаты с изображением знака "Жителю блокадного Ленинграда", медали "За оборону Ленинграда" и силуэта монумента "Разорванное кольцо" украсят проспекты Непокоренных и Пискаревский, а также площадь Победы. Кроме того, разработана серия плакатов на основе работ учеников детских художественных школ - победителей конкурса.

В пресс-службе добавили, что более 700 декоративных объектов появятся на станциях, в вестибюлях и вагонах Петербургского метрополитена, на эскалаторах будут транслировать поздравление с праздником.

О Дне Ленинградской Победы

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как "День Ленинградской Победы".

"27 января - святой для горожан праздник. В Ленинград пришла победа, в которую верили и которую ждали. Наш город должен встретить эту дату в праздничном и торжественном убранстве", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.