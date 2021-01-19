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Пандемия COVID-19

В Москве после новогодних каникул на 30% снизилось число выявленных случаев COVID-19

Госпитализация снизилась на 18%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за неделю после новогодних каникул снизилось на 30%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в ходе координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"В последнюю неделю после каникул ситуация позитивная. В Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям. По выявляемости - на 30% по сравнению с тем, что было перед Новым годом, и на 18% снизилась госпитализация", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 898 442 случая заражения, из них 3 115 - за последние сутки. Выздоровел 747 881 человек, умерли 12 625.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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