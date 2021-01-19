Экс-директора федерации баскетбола Домани выпускают из колонии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, осужденный за хищение около 44 млн рублей и освобожденный условно-досрочно на прошлой неделе, покидает колонию во Владимирской области, сообщила ТАСС его адвокат Анна Левина.

"Только что звонил Дмитрий и сказал, что его освобождают. В настоящее время он подписывает в колонии все необходимые для этого документы и планирует уже сегодня вечером вернуться домой, в Москву", - сказала защитник.

Ранее она сообщила ТАСС, что направила в Генпрокуратуру жалобу на действия сотрудников исправительного учреждения, где после вступления в законную силу решения об УДО Домани почти неделю продолжал отбывать наказание. Также в этой связи адвокат обжаловала бездействие сотрудников прокуратуры по надзору за исправительными учреждениям по Владимирской области.

Петушинский районный суд Владимирской области принял решение об УДО 4 декабря 2020 года. Если бы не жалоба прокурора за день до даты выхода Домани из колонии, то он мог выйти на свободу в середине декабря. Неотбытая часть срока у него составляет почти 2 месяца, срок наказания истекал 28 февраля.

Суд в Москве в октябре 2019 года признал Домани виновным в мошенничестве и назначил ему 6 лет колонии. Затем Мосгорсуд снизил наказание до 4 лет лишения свободы. Домани вину не признал.

Дмитрий Домани - сын советского баскетболиста Вячеслава Домани. Играл за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, московское "Динамо", самарские "Красные Крылья" и сборную России.