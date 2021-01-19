Три сенатора получили положительные результаты тестов на коронавирус

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Тесты трех членов Совета Федерации оказались положительными по итогам исследования, проведенного перед первым в 2021 году пленарным заседанием верхней палаты парламента, которое пройдет в среду. От этом ТАСС сообщил во вторник глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"У трех сенаторов положительный результат теста", - сказал Тимченко, не уточнив фамилии.

В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что за период пандемии 55 сенаторов либо переболели заболеванием, которое вызывает коронавирус, либо находились на самоизоляции.