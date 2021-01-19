Симферопольское водохранилище прекратят использовать из-за повышения уровня аммиака в воде

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 январь. /ТАСС/. Забор воды из Симферопольского водохранилища прекратится в феврале, поскольку из-за критически низкого уровня из него стала поступать вода с высоким содержанием аммиака, сообщается во вторник на странице МинЖКХ Крыма в Facebook.

"По данным ГУП Республики Крым "Вода Крыма", специалисты из лабораторий продолжают искать пути решения указанной проблемы и способы ее минимизации. Через 2-3 недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилища, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией "Веселое". Это позволит воду с западного направления перебросить на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в социальных сетях появляются сообщения жителей Симферополя о неприятном запахе питьевой воды. "По данным предприятия, неприятный "аптечный" запах у воды возникает из-за того, что исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака. Вода перед подачей жителям хлорируется, аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия", - поясняется в сообщении.

Сейчас содержание аммиака в воде - 1,75 мг на кубический дециметр при норме до 2 мг аммиака на кубический дециметр. "Нынешние показатели находятся в пределах нормы, вода остается пригодной к использованию. Проводятся регулярные заборы, вода соответствует нормам согласно СанПиН", - говорится в сообщении.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. Введение графиков обсуждается в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.