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Минздрав РФ одобрил строительство бактериологической лаборатории в Пензенской области

Власти региона и ведомство достигли предварительных договоренностей о поддержке проекта в части выделения области специализированного оборудования для оснащения лаборатории

ТАСС, 19 января. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал проект строительства бактериологической лаборатории в Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

"Стороны достигли предварительных договоренностей о поддержке проекта со стороны Министерства здравоохранения РФ в части выделения региону специализированного оборудования для оснащения лаборатории, построить которую планируется за счет бюджета Пензенской области", - сообщили в региональном правительстве.

Строительство нового центра обсуждалось во время рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с Мурашко в Москве. Предполагается, что бактериологическая лаборатория ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр специальных видов медицинской помощи" может стать центральной и позволит расширить спектр микробиологических исследований. На базе центра могут быть внедрены новые лабораторные методы диагностики инфекционных заболеваний, которые исключат влияние человеческого фактора на результаты исследований.

Как сообщили в областном правительстве, лаборатория сократит сроки выдачи анализов до 24-48 часов, что ускорит расшифровку возбудителей заболевания и сократит сроки пребывания пациента в стационаре.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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