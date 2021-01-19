Минздрав РФ одобрил строительство бактериологической лаборатории в Пензенской области

ТАСС, 19 января. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал проект строительства бактериологической лаборатории в Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

"Стороны достигли предварительных договоренностей о поддержке проекта со стороны Министерства здравоохранения РФ в части выделения региону специализированного оборудования для оснащения лаборатории, построить которую планируется за счет бюджета Пензенской области", - сообщили в региональном правительстве.

Строительство нового центра обсуждалось во время рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с Мурашко в Москве. Предполагается, что бактериологическая лаборатория ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр специальных видов медицинской помощи" может стать центральной и позволит расширить спектр микробиологических исследований. На базе центра могут быть внедрены новые лабораторные методы диагностики инфекционных заболеваний, которые исключат влияние человеческого фактора на результаты исследований.

Как сообщили в областном правительстве, лаборатория сократит сроки выдачи анализов до 24-48 часов, что ускорит расшифровку возбудителей заболевания и сократит сроки пребывания пациента в стационаре.