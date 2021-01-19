Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ, дипломат и депутат Госдумы третьего и четвертого созывов Борис Пастухов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС Виктор Мишин, который сменил его на должности лидера комсомола в 1982 году.

"Борис Пастухов ушел. Он был замечательным человеком", - сказал Мишин.

Собеседник агентства не стал уточнять причину смерти.

Борис Пастухов занимал пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ в 1977-1982 годах. После работы в комсомоле он занял должность председателя Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Затем перешел на дипломатическую службу: посол СССР в Дании, в Афганистане, заместитель, первый заместитель министра иностранных дел России, министр РФ по делам СНГ. Избирался депутатом Госдумы РФ третьего и четвертого созывов.