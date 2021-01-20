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В России появится сервис для собраний собственников жилья онлайн

Его запустят на базе портала государственных и муниципальных услуг

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сервис, который позволит проводить собрания собственников жилья в электронной форме, запустят на базе портала государственных и муниципальных услуг. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На портале можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения об итогах голосований. Ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. Полный спектр возможностей будет доступен в мобильном приложении "Госуслуги.Дом", которое, как ожидается, представят в первом квартале 2021 года.

Новый функционал появится благодаря синхронизации портала с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ.

Принятое постановление, рассчитывают в правительстве, упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов, что особенно важно на фоне распространения COVID-19.

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