{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Подмосковье впервые с 24 ноября за сутки выявили менее 1 тыс. заразившихся коронавирусом

Число новых случаев составило 994

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Московской области составило 994. Впервые с 24 ноября их оказалось менее 1 000, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего в регионе выявили 180 899 заболевших.

За сутки выписан 1 301 пациент, всего выздоровели 140 529 человек. За сутки умерли 37 пациентов, за все время - 3 372 человека.

В настоящее время в области болеют 36 998 человек.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - добавлена информация после 2 абзаца 

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Попова: заболеваемость COVID-19 в России более чем вдвое ниже, чем в Европе
Глава Роспотребнадзора отметила, что в РФ наблюдается тренд на снижение числа заразившихся коронавирусом
Читать полностью