В Подмосковье впервые с 24 ноября за сутки выявили менее 1 тыс. заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Московской области составило 994. Впервые с 24 ноября их оказалось менее 1 000, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего в регионе выявили 180 899 заболевших.

За сутки выписан 1 301 пациент, всего выздоровели 140 529 человек. За сутки умерли 37 пациентов, за все время - 3 372 человека.

В настоящее время в области болеют 36 998 человек.

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