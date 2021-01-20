В Крыму представили исторические документы к 30-летию первого референдума региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Исторические документы и личные вещи организаторов первого референдума о статусе Крыма, прошедшего 20 января 1991 года, представили в среду на выставке в "Центральном музее Тавриды", сообщил ТАСС директор музея Андрей Мальгин.

"Выставка посвящена первому периоду существования республики, становлению республики. Она так и называется, "Республика Крым: время становления". Мы посвятили ее эпохе с 1991 года, с момента проведения референдума, включая его подготовку, и заканчивая принятием конституции Крыма 1998 года", - сказал Мальгин.

Он уточнил, что выставка отражает и выборы в 1994 году президента Крыма, ликвидацию киевскими властями большинства достижений крымской автономии в 1995 году, политическую борьбу, которая велась на полуострове до 1998 года. "Личные вещи представили впервые, которые нам удалось собрать, уже ушедших от нас политических и общественных деятелей: Николая Васильевича Багрова - создателя, основного конструктора автономии; генерала Кузнецова, с которого начался острый политический кризис 1992 года; Евгения Федоровича Сабурова - это фактически премьер-министр крымского правительства при Мешкове (первом президенте Крыма - прим. ТАСС), известный российский экономист", - рассказал Мальгин.

Первое голосование за Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в Госсовет Крыма поздравление к 30-летию референдума и Дню республики. "Жители республики своими ратными подвигами, созидательным трудом и талантом во все времена способствовали процветанию Отечества. И сегодня, бережно храня вековые традиции и приумножая богатое культурное наследие, вносят значимый вклад в решение общенациональных задач. Республика Крым динамично развивается, неуклонно укрепляет свой промышленный, научно-образовательный, туристско-рекреационный и инвестиционный потенциал. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации уделяют большое внимание совершенствованию социальной инфраструктуры, улучшению качества жизни людей, многое делают для реализации значимых проектов, поддержки предпринимательских инициатив", - написала Матвиенко, ее поздравление зачитал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя жителей республики с 30-летием референдума на своей странице во "Вконтакте", отметил, что "фактически это было голосование за Россию, за сохранение нашей республики в орбите русского мира и против курса идейных наследников Мазепы и Бандеры". "Победа Крымской весны завершила наш путь на Родину, начатый в январе 1991 года. Январский референдум не только стал первым на пространстве СССР, но и продолжил отечественные традиции народовластия, уходящие корнями во времена древнерусских вече. На фоне деградации западных демократических институтов, на фоне событий, связанных с выборами в США, наши референдумы выглядят эталонами демократии. И это не красивая метафора, а факт", - добавил Аксенов.

О референдуме

20 января 1991 года в Крыму состоялся первый в истории Советского Союза референдум, на котором более 93% (1,34 млн человек) проголосовавших жителей полуострова одобрили воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. По итогам плебисцита полуостров получил автономию, но в составе Украинской ССР.

Решение о проведении референдума было принято 12 ноября 1990 года на внеочередной сессии крымского областного Совета народных депутатов. На голосование был вынесен вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". Право голоса имели более 1,77 млн крымчан, всего в референдуме приняли участие 1,441 млн человек (81,3%), включая жителей Севастополя.

Однако 12 февраля 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял закон о восстановлении Крымской АССР в составе УССР. Через четыре месяца соответствующие изменения были внесены в конституцию УССР 1978 года, и Крымская область была преобразована в Крымскую АССР. Тем не менее в регионе этот референдум считают первым шагом к воссоединению с Россией.

День Республики Крым стал официальным праздником в декабре 2014 года, когда соответствующий закон принял местный парламент.