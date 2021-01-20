В Волгограде после вмешательства прокуратуры восстановили подачу тепла в дом ветерана

ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Ремонтные работы по восстановлению подачи тепла в волгоградскую квартиру, в которой проживает 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Кузнецов, завершены после вмешательства прокуратуры региона. Об этом сообщила в среду журналистам старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"В настоящее время ремонтные работы завершены, в квартире ветерана началась подача тепла", - сказала Черединина.

Интернет-издание v102.ru сообщало ранее, что проблема возникла после устранения неполадок в котельной, которую временно отключали. После этого в половине квартиры, где Василий Кузнецов проживает вместе с дочерью и ее мужем, пропало отопление. Жильцы несколько дней сами пытались достучаться до обслуживающей их дом организации - ООО "УК Ворошиловского района". Им обещали все наладить, но батареи так и остались холодными. Кузнецов, который, по словам дочери, дошел до Берлина, был вынужден включать два обогревателя, спать дома в ушанке и телогрейке.

"В рамках мониторинга средств массовой информации прокуратурой Волгоградской области организована проверка по сообщениям о нарушении жилищных прав 97-летнего инвалида и ветерана Великой Отечественной войны. Проведенные замеры показали, что температура подачи теплоносителя на вводе в многоквартирный дом ниже установленных нормативов на 7 градусов. При этом поддержание температуры воздуха в квартире инвалида осуществлялось при помощи электрообогревательных приборов", - рассказала старший помощник облпрокурора.

По результатам проведенной проверки прокуратурой Ворошиловского района Волгограда внесены представления в адрес руководства ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "УК Ворошиловского района", а также инициировано привлечение к административной ответственности хозяйствующих субъектов и ответственных за подачу тепла должностных лиц.