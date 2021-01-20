Регулятор ЕС отказался раскрывать детали встречи с разработчиками вакцины "Спутник V"

ГААГА, 20 января. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не может раскрыть детали переговоров с разработчиками российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регулятора ЕС.

EMA подтвердила, что встреча с разработчиками прошла во вторник. "Однако мы не можем раскрывать детали переговоров, поскольку эта информация является конфиденциальной", - сказали в организации.

В агентстве добавили, что "Спутник V" в настоящее время не проходит постепенную экспертизу и что EMA отдельно сообщит о начале данного процесса.

Состоявшаяся во вторник встреча с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) являлась научной консультацией. По ее результатам EMA должно направить разработчикам свои рекомендации, которые должны способствовать началу постепенной экспертизы и в конечном счете привести к выдаче временного регистрационного удостоверения для использования на территории ЕС.

Ранее РФПИ сообщил о факте встречи и выразил надежду, что процесс постепенной экспертизы вакцины "Спутник V" в EMA начнется в феврале.

В настоящее время вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Всемирная организация здравоохранения 22 января начнет процедуру предподачи регистрационной заявки "Спутник V".