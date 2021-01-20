В ФРГ зафиксировали первый в стране случай смерти после повторного заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Житель Германии в возрасте 73 лет умер после повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщила в среду газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на министерство здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Как отмечает издание, это первый в стране случай смерти пациента после повторного заражения коронавирусом. По данным регионального Минздрава, мужчина инфицировался в первый раз в апреле прошлого года. В декабре его тест на коронавирус снова показал положительный результат. Он умер 11 января от "вызванной COVID-19 пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью".

Причем сначала долгое время у него не было симптомов заболевания. Его супруга также повторно заразилась коронавирусом. Сейчас органы здравоохранения выясняют, идет ли речь о распространенной форме SARS-CoV-2 или о мутации.