На большей части территории Словении ослабят карантинные ограничения

ЛЮБЛЯНА, 21 января. /ТАСС/. Правительство Словении приняло решение о смягчении режима карантина в девяти из 12 статистических регионов страны, большая часть его положений вступит в действие 25 января. Об этом в среду на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Янез Янша.

По словам словенского премьера, с понедельника возобновится работа детских садов и очное обучение в начальных классах школ. При этом весь персонал образовательных и воспитательных учреждений должен будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Кроме того, будет разрешена работа детских магазинов, учреждений культуры и автосервисов. Горнолыжным курортам разрешат принимать клиентов при условии организации тестирования людей перед допуском на склон, в связи с этим правительство позволит им открыться уже 23 января.

Действия словенских властей основаны на плане поэтапного снятия карантинных ограничений, представленного общественности 8 января. Согласно его положениям, правительственная экспертная группа каждую среду оценивает эпидемиологическую ситуацию во всех частях страны и принимает решение о дальнейшем продлении ограничительных мер. Тремя статистическими регионами, в которых пока не будет смягчения карантина, стали Юго-Восточная Словения, Посавье и Горишка. При этом глава правительства республики ожидает, что на следующей неделе обстановка с распространением коронавируса улучшится и в них.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных в стране возросло до 154 303, умерли 3 257 человек. В настоящий момент на всей территории Словении действует режим эпидемии: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа большинства общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час.