Власти Дубая запретили проводить в отелях развлекательные мероприятия из-за пандемии

ТАСС, 21 января. Власти Дубая запретили с четверга проводить в отелях и ресторанах эмирата развлекательные мероприятия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице пресс-службы правительства Дубая в Twitter.

"В целях обеспечения безопасности населения действие всех разрешений на проведение развлекательных мероприятий, выданных департаментом туризма Дубая, приостановлено", - говорится в сообщении. Как долго будет действовать запрет на подобные мероприятия, не уточняется. "Мы находимся в постоянном контакте с органами здравоохранения", - отметили в пресс-службе.

В среду эмиратские медики зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом в стране за сутки - 3 506. По последним данным Минздрава, всего в ОАЭ зафиксировано свыше 263,7 тыс. случаев заражения, общее число летальных исходов достигло 762.

ОАЭ запустили процесс вакцинации в экспериментальном режиме в октябре прошлого года. В настоящее время вакцина доступна для всех желающих старше 16 лет. Власти планируют в течение первого квартала этого года привить 50% проживающих в стране. ОАЭ одобрили для использования в государстве препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также китайскую вакцину Sinopharm.