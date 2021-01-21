Минздрав Франции хочет продлить режим чрезвычайного положения в стране до осени

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайного санитарного положения во Франции может быть продлен до осени, учитывая темпы вакцинации населения. Такое мнение высказал в четверг министр здравоохранения страны Оливье Веран, выступая на заседании в ходе слушаний в Сенате (верхней палаты парламента) Франции.

"Даже с наилучшей организацией и всеми поставками [вакцины], которые будут осуществлены вовремя, мы не смогли бы привить все уязвимые группы к лету. По этой причине мы требуем продления режима чрезвычайного санитарного положения до осени", - констатировал он. Таким образом он обосновал положение предложенного правительством на рассмотрение парламента законопроекта о продлении указанного режима до 1 июля и последующем переходном периоде, предполагающем постепенную отмену ограничений - до 30 сентября.

Глава Минздрава пояснил, что власти уверены в возможности вакцинировать 15 млн граждан к лету, как и было обещано. "Среди них большое количество людей с тяжелыми заболеваниями, - уточнил он. - Однако если добавить к ним всех людей с хроническими заболеваниями, плюс всех, кто старше 60 лет, то мы приблизимся к цифре в 25-30 млн человек". Именно поэтому, по его словам, правительству необходимо сохранить введенный еще в прошлом году режим, при котором правительство располагает особыми полномочиями, позволяющими оперативно реагировать на изменение эпидемиологической ситуации во Франции без необходимости одобрения каждого шага парламентом.

Законопроект о продлении до 1 июня срока действия режима чрезвычайного положения, который, согласно принятому в октябре закону, истекал 16 февраля, был одобрен в ходе первого чтения Национальным собранием (нижней палатой парламента) Франции в среду вечером. Теперь данный документ должен получить одобрение Сената, где его обсуждение запланировано на 27 февраля. Тем не менее, председатель Сената Жерар Ларше в эфире радио France Info 21 января заявил, что выступает за продление этого режима лишь до конца апреля. Он выразил убеждение, что не следует отходить от устоявшейся практики продления санитарного ЧП на 2,5 месяца, и что правительство по истечении этого срока должно вновь обосновать необходимость сохранения особых мер.