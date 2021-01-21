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Интернет-площадки привлекут к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах

В Роскомнадзоре напомнили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, может угрожать здоровью
Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Роскомнадзор привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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"Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых, публичных мероприятиях", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.

Согласно нормам, за данное нарушение предусматривается штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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