Москва улучшила позиции в рейтингах безопасности, экологии и здравоохранения Numbeo

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Портал Numbeo опубликовал рейтинги, согласно которым Москва поднялась на несколько позиций по показателям безопасности, экологии и здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Рейтинги Numbeo составляются путем онлайн-голосования пользователей портала и отражают мнение людей об условиях жизни в различных городах и странах. Москва успешно конкурирует в рейтинге с другими мегаполисами мира. С момента выхода прошлых индексов в июле 2020 года российскую столицу стали лучше воспринимать с точки зрения безопасности, экологии и здравоохранения", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Так, в рейтинге Crime Index ("Индекс преступности"), где первое место занимает наименее безопасный город, Москва за полгода улучшила свое положение на 31 строчку, переместившись с 230 на 261 место. Посетители портала отметили низкий уровень преступности в Москве в целом, очень низкий риск быть ограбленным, подвергнуться вооруженному нападению, быть оскорбленным или столкнуться с угоном машины. Москву считают безопаснее Берлина, Милана, Нью-Йорка, Дублина и ряда других западных городов. Лидеры в рейтинге - Абу-Даби, Доха и Тайбэй.

В рейтинге "Индекс загрязнения окружающей среды", где первое место занимает также наиболее загрязненный город, Москва улучшила свое положение на восемь строчек, переместившись со 164 на 172 место. Уровень загрязнения воздуха посетители оценили как умеренный, сочли высоким качество питьевой воды и ее доступность, а также качество парковых и зеленых зон. С точки зрения экологии российскую столицу воспринимают лучше, чем Брюссель, Лос-Анджелес, Рим, Стамбул. Лидеры в рейтинге - Ставангер (Норвегия), Хельсинки и Веллингтон (Новая Зеландия).

"Впервые за последние два года Москва показала позитивную динамику в рейтинге Health Care Index ("Индекс здравоохранения"), в котором она поднялась на шесть строчек - со 191 до 185 места. Индекс оценивает общее качество системы здравоохранения, уровень квалификации медицинского персонала, оснащенность больниц и поликлиник оборудованием и другие связанные с медициной показатели. Удовлетворенность оперативностью оказания медицинских услуг и качество исследований за полгода перешли в рейтинге из среднего на высокий уровень, что особенно важно в период пандемии. Российская столица обгоняет в этом рейтинге такие города как Майами, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Шанхай", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.