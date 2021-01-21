Беглов: устойчивого спада заболеваемости COVID-19 в Петербурге можно ожидать к февралю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Устойчивый спад заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге может наступить в начале февраля, при условии, что сохранится текущая динамика показателей распространения болезни. В последние дни отмечается рост ежесуточного числа выздоровевших петербуржцев и снижение числа новых заболевших, рассказал в четверг губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24".

"Растет число выздоровевших, количество активно больных, хочу еще раз отметить, уменьшается. Но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии. Медики считают, что это продолжение эффекта длительных новогодних праздников. Если тенденция продолжится еще около двух недель, то можно будет говорить о спаде заболеваемости", - сказал губернатор.

По словам Беглова, об устойчивом спаде можно будет говорить через две недели, если наметившиеся положительные тренды по ежесуточному изменению числа заболевших и выздоровевших сохранятся. На данный момент в Петербурге достигнут максимальный показатель доли свободных коек для больных COVID-19 - 27%. Суточная госпитализация петербуржцев за эту неделю снизилась на 10%, число активных подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за этот же период снизилось на 4,5%.

По последним данным, в Петербурге выявили 310 504 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 197 611 человек, умерли 9 122. За последние сутки в городе выявили 3 112 случаев заражения.