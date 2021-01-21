Более 610 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 95,61 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 610 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 14,5 тыс., превысив 2,06 млн.

По состоянию на 19:29 мск 21 января в ВОЗ поступили сведения о 95 612 831 инфицированном и 2 066 176 умерших. Число заразившихся увеличилось на 610 413, умерших - на 14 569.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (288 761), на втором месте - регион Европы (230 895), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 237).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 24 037 236. Далее следуют Индия (10 610 883), Бразилия (8 573 864), Россия (3 655 839), Великобритания (3 505 758), Франция (2 916 577), Италия (2 414 166), Испания (2 412 318), Германия (2 088 400), Колумбия (1 939 071), Аргентина (1 819 569) и Мексика (1 668 396).