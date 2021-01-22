Бывшего главу ватиканского банка приговорили к восьми годам заключения за мошенничество

ВАТИКАН, 22 января. /ТАСС/. Бывший глава ватиканского банка "Институт религиозных дел" (ИОР) Анджело Калойя приговорен трибуналом папского города-государства к восьми годам и 11 месяцам заключения за мошенничество и отмывание денег. О вынесении данного решения сообщила в четверг служба печати Святого престола.

Вместе с 81-летним банкиром, который возглавлял финансовый институт с 1989 по 2009 год, осужден на такой же срок 97-летний адвокат Габриэле Лиуццо. Его сын Ламберто получил срок пять лет и 2 месяца. Как указывают специалисты, сроки такой продолжительности нельзя отбыть условно. Однако все трое имеют право подать апелляцию, которую уже готовят их адвокаты.

Расследование против указанных лиц было открыто еще в 2014 году по факту мошенничества и хищений при продаже почти 30 дорогостоящих объектов недвижимости, принадлежавших ИОР, в период с 2002 по 2007 годы по заведомо заниженной цене. Процесс начался в мае 2018 года. Материальный ущерб банку был оценен в €23 млн, которые будут возмещены частично за счет замороженных и подлежащих конфискации средств со счетов подсудимых как в ИОР, так и в Швейцарии.

ИОР не в первый раз оказывается в центре финансовых скандалов, под суд уже попадали его руководители, но были оправданы, в том числе апелляционным судом. Ватиканский банк неоднократно подозревали в непрозрачных операциях, по поводу чего он подвергался международным проверкам, одобренным Папой Римским. Нынешний понтифик Франциск после избрания на папский престол рассматривал возможность устранения банка, следуя своему постулату, что у святого Петра, первого Папы Римского и наместника Христа, не было банка. Однако потом было решено прибегнуть к механизму более строгого финансового контроля. В том числе благодаря этим мерам ИОР сумел сигнализировать о подозрительной операции, связанной с покупкой дорогой недвижимости в Лондоне. Это стало поводом для начала внутреннего расследования, отбросившего тень на влиятельного кардинала Анджело Беччу, который был вынужден подать в отставку. Санкционированное лично Папой Франциском расследование этого дела пока не закончено.

Общаясь с журналистами папского пресс-пула во время одной из поездок, Франциск заявил, что не видит ничего плохого в финансовых инвестициях, чтобы преумножать имеющиеся в распоряжении Ватикана средства, которые нужны для осуществления своих благотворительных проектов. Однако подобная деятельность должна вестись прозрачно и грамотно.